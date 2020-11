Об этом проинформировали в пресс-службе агентства.

Таким образом, Украина стала девятой страной-подписантом соглашения по “Артемиде”. Ранее документ подписали США, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Люксембург.

Стоит отметить, что в числе стран, подписавших документ, нет России и Китая.

Договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе “Артемида” американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Это такие принципы, как:

• Мирное исследование: все мероприятия, проводимые по программе “Артемида”, должны осуществляться в мирных целях.

• Прозрачность: подписанты будут осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов.

• Совместимость: нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать “совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности”.

• Экстренная помощь: подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы “Артемида”.

• Регистрация космических объектов: любое государство, участвующее в программе, должно быть участником Конвенции о регистрации.

• Распространение научных данных: подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы.

• Сохранение наследия: подписанты обязуются сохранять космическое наследие.

• Космические ресурсы: добыча и использование космических ресурсов является ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований.

• Деконфликтизация деятельности: подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство, как того требует Договор по космосу.

• Орбитальный мусор: подписанты обязуются планировать безопасное захоронение мусора.

Как отметил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов, подписание соглашения является очень важным для нашей страны, так как позволит “реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира”.

“Это логичный шаг в продолжение того, что мы уже вступили в Moon Village Association (глобальную неправительственную организацию, целью которой является поддержание неформального общения по исследованиям Луны, – ред.)… Логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы “Артемида”. Перечисленные принципы и договоренности не нарушают международных обязательств Украины в сфере космической деятельности”, – подчеркнул Усов.

В агентстве заверили, что Украина “имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации программы “Артемида”.

Отмечается, что подписание соглашения будет способствовать расширению сотрудничества Украины и США в “космической деятельности”.

СПРАВКА. “Артемида” (англ. Artemis) — финансируемая правительством США пилотируемая космическая программа NASA по возвращению людей на Луну. Одной из целей программы является отправка на Южный полюс Луны “первой женщины и следующего мужчины” (“the first woman and the next man” – отсылка к тому факту, что мужчины на Луне в рамках программы “Аполлон” уже были). Программа “Артемида станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне и создаст фундамент для освоения Марса.

Первый этап программы, Artemis-1, запланирован на 2021 год. В рамках данного этапа должен состояться беспилотный полет новой мощной ракеты Space Launch System (SLS) вместе с космическим кораблем Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Второй этап, Artemis-2, планируется на 2023 год: корабль Orion облетит Луну вместе с экипажем на борту.

Третьим этапом (Artemis 3) станет высадка астронавтов на Луну. Она запланирована на 2024 год. Ее планируется осуществить в районе Южного полюса спутника Земли. Два астронавта – мужчина и женщина (первая женщина-астронавт на Луне) проведут на поверхности спутника семь дней.