Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте МОЗ.
В список включены 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Список “красной” зоны сократился до 54 стран (неделю тому назад в него входило 61 государство).
В частности, в “красный список” переместились Болгария и Кипр.
Также в “красную” зону входят: США, Чехия, Черногория, Эстония, Израиль, Словакия, Словения, Латвия, Литва, Швеция, Венгрия, Польша, Франция, Нидерланды, Италия, Австрия, Бельгия, Бразилия, ОАЭ и другие страны.
В “зеленую” зону переместились: Португалия, Катар, Ирландия, Великобритания, Беларусь, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, Парагвай, Аргентина.
Кроме того, в “зеленую” зону входят: Румыния, Греция, Швейцария, Турция, Египет, Хорватия, Грузия, Германия, Дания, Канада, Норвегия, Тунис и другие страны.
Украина включает в “красный” список страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.
Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию (с использованием электронного сервиса “Дома”). При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.
- Накануне министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине снова действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- Железнодорожное сообщение с регионами “красной” зоны ограничено. “Укрзализныця” с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областей. Из Ивано-Франковской с 7 марта можно будет выехать ограниченным количеством поездов, ранее “Укрзализныця” обнародовала перечень.