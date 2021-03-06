Министерство охраны здоровья Украины вновь обновило перечень стран, отнесенных к "красной" или "зеленой" зонам.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте МОЗ.

В список включены 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Список “красной” зоны сократился до 54 стран (неделю тому назад в него входило 61 государство).

В частности, в “красный список” переместились Болгария и Кипр.

Также в “красную” зону входят: США, Чехия, Черногория, Эстония, Израиль, Словакия, Словения, Латвия, Литва, Швеция, Венгрия, Польша, Франция, Нидерланды, Италия, Австрия, Бельгия, Бразилия, ОАЭ и другие страны.

В “зеленую” зону переместились: Португалия, Катар, Ирландия, Великобритания, Беларусь, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, Парагвай, Аргентина.

Кроме того, в “зеленую” зону входят: Румыния, Греция, Швейцария, Турция, Египет, Хорватия, Грузия, Германия, Дания, Канада, Норвегия, Тунис и другие страны.

Украина включает в “красный” список страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию (с использованием электронного сервиса “Дома”). При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.