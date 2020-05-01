Граждан, которые отправляются на работу за границу и прибывают назад в Украину, будут тестировать на COVID-19 в обоих пунктах назначения.

Об этом во время брифинга сообщил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Пристайко отметил, что сейчас правительство занято организацией процесса трудоустройства украинцев за границей в условиях пандемии COVID-19.

“По возможности мы ожидаем централизованное обращение правительств тех стран, которые заинтересованы в наших работниках. Мы ожидаем также гарантированного официального трудоустройства не менее трех месяцев. Мы рассчитываем, что отъезд и приезд этих групп будет скоординирован и организован , возможно, чартерные рейсы”, — рассказал он.

По словам вице-премьера, граждан, которые отправляются на работу в другие страны, а также возвращаются в Украину после сезонных работ, ждут обсервация и тестирование на COVID-19.

“Обсервация, тестирование и другие меры безопасности будут обеспечены как в странах, куда приезжают наши работники, так и при возвращении их в Украину”, — сказал Пристайко.

Также вице-премьер подчеркнул, что Украина не может предложить активной части граждан, которые работают за границей, “европейский уровень зарплат”, но рассчитывает на их помощь в развитии страны.

Напомним, ранее Украина временно запретила своим гражданам выезд за границу на сезонные работы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что страны Евросоюза присылают запросы на отправку сезонных работников, отметив, что власти нашей страны руководствуются “прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан”. Кулеба выразил мнение, что на фоне пандемии “пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности”.

Как рассказал #Буквам юрист Владимир Владимиров, запрет на выезд украинских заробитчан на сезонные работы в страны Евросоюза является незаконным.