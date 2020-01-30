Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель генерального директора аэропорта “Борисполь” Олег Струк, сообщает корреспондент #Букв.
“Мы получили сообщения от авиакомпаний, что приостановлены прямые рейсы в Китай. Мы еще ждем три рейса авиакомпаний МАУ и SkyUp, они состоятся 31.01, 2.02 и 4.02. После этого прямых рейсов из Китая в течение месяца авиакомпании, которые базируются в аэропорту “Борисполь”, не планируется”, – отметил Струк.
При этом, он добавил, что к пассажирам непрямых рейсов через аэропорты других стран или транзитным, по-прежнему будет повышенное внимание.
(На видео с 17:00)
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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