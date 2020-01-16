Анализ опубликован на сайте аналитического центра.

На сайте указано, что Нахайло – британо-украинский журналист и “ветеран украинской газеты, базирующийся в Киеве”. Ранее он был старшим должностным лицом и политическим советником в ООН, а также директором украинской службы “Радио Свобода”.

В анализе отмечено, что новогоднее обращение Зеленского было “нетрадиционным”, и вместе с тем стало “одной из самых значительных речей в его молодой политической карьере”.

По мнению автора, в обращении к украинцам Зеленский “изложил свое видение инклюзивной украинской национальной идентичности, преодолевающей этнические и языковые барьеры”. Он отметил, что основная идея Президента была в необходимости осознания национального единства.

“Он призвал свою аудиторию задуматься о том, что значит быть украинцем сегодня. Он предложил им сосредоточиться на том, что объединяет, а не делит украинцев. В стране, более привыкшей к поляризации нарративов империи и оккупации, это было что-то новое”, – указано в тексте.

Автор попытался также объяснить, что имело в виду Президент, когда говорил о том, что названия улиц и памятники неважны. При этом, указав, что “хулители Зеленского” якобы ухватились за его попытки “приуменьшить” значение определенных исторических ценностей.