Анализ опубликован на сайте аналитического центра.
На сайте указано, что Нахайло – британо-украинский журналист и “ветеран украинской газеты, базирующийся в Киеве”. Ранее он был старшим должностным лицом и политическим советником в ООН, а также директором украинской службы “Радио Свобода”.
В анализе отмечено, что новогоднее обращение Зеленского было “нетрадиционным”, и вместе с тем стало “одной из самых значительных речей в его молодой политической карьере”.
По мнению автора, в обращении к украинцам Зеленский “изложил свое видение инклюзивной украинской национальной идентичности, преодолевающей этнические и языковые барьеры”. Он отметил, что основная идея Президента была в необходимости осознания национального единства.
“Он призвал свою аудиторию задуматься о том, что значит быть украинцем сегодня. Он предложил им сосредоточиться на том, что объединяет, а не делит украинцев. В стране, более привыкшей к поляризации нарративов империи и оккупации, это было что-то новое”, – указано в тексте.
Автор попытался также объяснить, что имело в виду Президент, когда говорил о том, что названия улиц и памятники неважны. При этом, указав, что “хулители Зеленского” якобы ухватились за его попытки “приуменьшить” значение определенных исторических ценностей.
- Напомним, Президент Зеленский поздравил граждан Украины с Новым годом. В своем 13-минутном новогоднем видео поздравлении Зеленский заявил, что не намерен говорить о привычных вещах, которые обычно звучат в праздничных роликах Главы государства. Основным посылом поздравления украинского лидера стало то, что различия между гражданами Украины — идеологические, политические, религиозные, культурные и другие — не должны становиться причиной конфликтов и разногласий между нами.
- В ролике снялись спортсмены Александр Усик, Сергей Бубка и Василий Вирастюк.
- Также в видеопоздравлении Главы государства появились звезды украинского шоу-бизнеса Джамала, Тина Кароль и Мария Ефросинина.