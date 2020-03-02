В Азербайджане с 3 по 9 марта из-за коронавируса отменены занятия во всех школах.

Об этом сообщает оперативный штаб при Кабмине страны.

“Принято решение с 3 по 9 марта (включительно) остановить учебный процесс во всех образовательных учреждениях”, — говорится в сообщении.

В течение этого периода министерству образования и соответствующим органам исполнительной власти было поручено продолжить лечебно-профилактические и дезинфицирующие мероприятия во всех учебных заведениях.

В Азербайджане подтвердились три случая заражения коронавирусом. Один из заболевших — гражданин России.

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