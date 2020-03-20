В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

“Днепропетровская область ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мероприятий, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться”, – заявил глава области Александр Бондаренко.

Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали координационную группу. Туда вошли руководители ГСЧС, Национальной полиции, транспортные и другие службы.

Координационная группа будет заниматься мониторингом эпидситуации в регионе, прогнозированием зоны возможного распространения угрозы, организацией мер и обеспечением населения средствами индивидуальной защиты.

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Согласно Кодексу гражданской защиты, чрезвычайная ситуация – обстановка на отдельной территории, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией и так далее. Действие режима ЧС направлено на то, чтобы защитить жителей от внутренней или внешней угрозы. Такой режим может вводится как на территории всей страны, так и в отдельных областях и регионах.

В случае с коронавирусом действуют обычно следующие ограничения: закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры; закрываются театры, кино и музеи; запрещены массовые мероприятия; может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами; учебные заведения и детские сады идут на карантин; медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности; запрет на въезд людям из эпицентров распространение COVID-19.