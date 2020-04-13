Facebook использует микрофон для подслушки, чтобы в последствии продавать пользователям более целенаправленную рекламу.

Об этом сообщает канадская медиакомпания Vice.

В компании Facebook признали, что прослушивают разговоры пользователей.

После расследования, проведенного медиакомпанией Bloomberg, социальная сеть признала, что нанимала сторонних подрядчиков для расшифровки аудиосообщений, которыми пользователи обменивались в приложении Messenger.

В компании утверждают, что пользовались “полностью деидентифицированными звуковыми фрагментами, используемыми для улучшения AI-транскрипции (для распознования сообщений с помощью искусственного интеллекта – ред.) сообщений от людей”.

Facebook утверждает, что практика в настоящее время прекращена, по крайней мере, временно. Однако доказательства, что Facebook использовал собранную информацию для продажи рекламы отсутствуют.

“Так же, как Apple и Google, мы приостановили проверку звука более недели назад”, – сообщил представитель компании в электронном сообщении.

Представитель Facebook также сообщил VICE News, что такая практика “очень распространена в технологиях”.

Отметим, неделю назад, в СМИ появлялась информация о том, что Amazon, Apple, Google и Microsoft слушают аудио с пользовательских устройств. Кроме того, Amazon нанимает тысячи людей, чтобы слушать то, что пользователи говорят о своих колонках на базе Alexa.

Ранее стало известно, что Zoom не обеспечивает сквозное шифрование видеозвонков. Кроме того, на платформу Zoom подали в суд из-за скрытого распространения персональных данных.

Google запретил своим сотрудникам на их гаджетах использовать популярное приложение для видеоконференций Zoom.