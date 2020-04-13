Об этом сообщает канадская медиакомпания Vice.
В компании Facebook признали, что прослушивают разговоры пользователей.
После расследования, проведенного медиакомпанией Bloomberg, социальная сеть признала, что нанимала сторонних подрядчиков для расшифровки аудиосообщений, которыми пользователи обменивались в приложении Messenger.
В компании утверждают, что пользовались “полностью деидентифицированными звуковыми фрагментами, используемыми для улучшения AI-транскрипции (для распознования сообщений с помощью искусственного интеллекта – ред.) сообщений от людей”.
Facebook утверждает, что практика в настоящее время прекращена, по крайней мере, временно. Однако доказательства, что Facebook использовал собранную информацию для продажи рекламы отсутствуют.
“Так же, как Apple и Google, мы приостановили проверку звука более недели назад”, – сообщил представитель компании в электронном сообщении.
Представитель Facebook также сообщил VICE News, что такая практика “очень распространена в технологиях”.
Отметим, неделю назад, в СМИ появлялась информация о том, что Amazon, Apple, Google и Microsoft слушают аудио с пользовательских устройств. Кроме того, Amazon нанимает тысячи людей, чтобы слушать то, что пользователи говорят о своих колонках на базе Alexa.
Ранее стало известно, что Zoom не обеспечивает сквозное шифрование видеозвонков. Кроме того, на платформу Zoom подали в суд из-за скрытого распространения персональных данных.
Google запретил своим сотрудникам на их гаджетах использовать популярное приложение для видеоконференций Zoom.
- Cенат США также велел членам не использовать приложение Zoom для проведения видеоконференций.
- В Сингапуре во время Zoom-трансляции урока хакеры вывели на экран непристойные изображения. После власти запретили проводить уроки с помощью системы Zoom.