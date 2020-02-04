Об этом сообщает агентство Reuters.

39-летний мужчина скончался 4 февраля в больнице принцессы Маргарет в Гонконге.

Известно, что 21 января он ездил скоростным поездом из Гонконга в китайский город Ухань и вернулся 23 января. Он не посещал медицинские учреждения Уханя или рынок морепродуктов, а также не контактировал с дикими животными в течение инкубационного периода, сообщает американский телеканал CNN.

Это вторая смерть от нового коронавируса, зафиксированная за пределами материкового Китая. Ранее смертельный случай заражения зафиксировали на Филиппинах (эта жертва также посещала Ухань до прибытия на Филиппины).

Тем временем профсоюз медицинских работников государственных больниц Гонконга начал забастовку, требуя полностью закрыть все границы с Китаем. Протестующие призывают запретить въезд всех путешественников с материкового Китая, принять меры по обеспечению поставок масок для лица, обеспечить изоляторы и достаточную поддержку для персонала, работающего в них.

Стоит отметить, что китайские власти согласились на предложение США направить американских специалистов в КНР для оказания помощи в предотвращении дальнейшего распространения вируса.

“Китай принял предложение США о включении группы экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в Китае для изучения информации о вирусе и поиска путей его преодоления”, — заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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