Соответствующие фото и видео обнародованы на официальном сайте ГСЧС.
В ведомстве заявили о недостоверности слухов относительно того, что пожарные в Чернобыльской зоне якобы не имеют надлежащих условий работы и не обеспечены продуктами питания.
Так, по состоянию на 20 апреля в тушении пожаров были задействованы 1322 человека и 292 единицы техники из Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областей.
Они базируются в “пунктах жизнеобеспечения” сводных отрядов в селах Старые Соколы, Рудня-Ильинецкая и Диброва.
Там находятся палатки для отдыха, душевые и полевые кухни. Завтракают и ужинают пожарные в палаточных городках. В то же время обеды им доставляют к месту тушения пожаров.
Еду для спасателей готовят как в “пунктах жизнеобеспечения”, так и в столовой Госагентства по управлению зоной отчуждения.
“Кроме того, для спасателей организованы надлежащие санитарно-гигиенические условия, а также дозиметрический контроль и медицинское обеспечение”, – уточнили в ГСЧС.
- 16 апреля сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан попросили не открывать окна и не выходить из дома.
- Утром 17 апреля индекс качества воздуха в Киеве составлял 169 единиц (вредно). По состоянию на 11:00 17 апреля, уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму почти в семь раз, составив 338 при необходимых 50.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице сейчас наблюдается задымление воздуха из-за пожаров в области, но загрязнения радиацией нет.
- В понедельник, 20 апреля, в Киеве, Киевской и Житомирской областях качество атмосферного воздуха улучшилось.