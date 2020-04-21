В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали быт спасателей, привлеченных к тушению пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Соответствующие фото и видео обнародованы на официальном сайте ГСЧС.

В ведомстве заявили о недостоверности слухов относительно того, что пожарные в Чернобыльской зоне якобы не имеют надлежащих условий работы и не обеспечены продуктами питания.

Так, по состоянию на 20 апреля в тушении пожаров были задействованы 1322 человека и 292 единицы техники из Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областей.

Они базируются в “пунктах жизнеобеспечения” сводных отрядов в селах Старые Соколы, Рудня-Ильинецкая и Диброва.

Там находятся палатки для отдыха, душевые и полевые кухни. Завтракают и ужинают пожарные в палаточных городках. В то же время обеды им доставляют к месту тушения пожаров.

Еду для спасателей готовят как в “пунктах жизнеобеспечения”, так и в столовой Госагентства по управлению зоной отчуждения.

“Кроме того, для спасателей организованы надлежащие санитарно-гигиенические условия, а также дозиметрический контроль и медицинское обеспечение”, – уточнили в ГСЧС.