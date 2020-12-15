Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
“На 21 декабря запланировано внеочередное заседание комитета”, – говорится в заявлении.
Сначала заседание планировалось на 29 декабря, но после проведения интенсивной работы и получения дополнительной информации о вакцине от ее разработчиков, комитет решил собраться раньше.
Однако, в европейском регуляторе уточнили, что в случае, если 21 декабря не удастся утвердить вакцину Pfizer и BioNTech, повторное заседание состоится 29 декабря, как планировалось изначально.
Ранее сообщалось, что известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина от COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
- Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.
- Первой страной, в которой началась вакцинация, стала Великобритания. Прививки от COVID-19 там начали делать 8 декабря.