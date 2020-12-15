Европейский союз может принять вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, на следующей неделе. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рассмотрит этот вопрос на заседании 21 декабря.

Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

“На 21 декабря запланировано внеочередное заседание комитета”, – говорится в заявлении.

Сначала заседание планировалось на 29 декабря, но после проведения интенсивной работы и получения дополнительной информации о вакцине от ее разработчиков, комитет решил собраться раньше.

Однако, в европейском регуляторе уточнили, что в случае, если 21 декабря не удастся утвердить вакцину Pfizer и BioNTech, повторное заседание состоится 29 декабря, как планировалось изначально.

Ранее сообщалось, что известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.

Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.