Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве директора Atlantic Group Сергея Старицкого, вышел из СИЗО под залог.

Об этом сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.

“Кожара внес залог и вышел на свободу”, – написала она на своей странице в Facebook.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области корреспонденту #Букв подтвердили эту информацию и уточнили, что экс-министр внес залог в размере 2,1 млн грн.

Как известно, 22 февраля появилась информация, что под Киевом погиб предприниматель, директор Atlantic Group Сергей Старицкий. Полиция изначально считала его гибель самоубийством, однако друзья эту информацию опровергали. Впоследствии Национальная полиция переквалифицировала уголовное дело по факту смерти Старицкого с самоубийства на умышленное убийство.

25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве Старицкого. Установлено, что 21 февраля Кожара находился по месту жительства в своем доме в селе Чайки Киевской области, совместно со своей женой Мариной Козерод и Старицким.