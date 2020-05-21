Об этом сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.
“Кожара внес залог и вышел на свободу”, – написала она на своей странице в Facebook.
В пресс-службе прокуратуры Киевской области корреспонденту #Букв подтвердили эту информацию и уточнили, что экс-министр внес залог в размере 2,1 млн грн.
Как известно, 22 февраля появилась информация, что под Киевом погиб предприниматель, директор Atlantic Group Сергей Старицкий. Полиция изначально считала его гибель самоубийством, однако друзья эту информацию опровергали. Впоследствии Национальная полиция переквалифицировала уголовное дело по факту смерти Старицкого с самоубийства на умышленное убийство.
25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве Старицкого. Установлено, что 21 февраля Кожара находился по месту жительства в своем доме в селе Чайки Киевской области, совместно со своей женой Мариной Козерод и Старицким.
- Леониду Кожаре сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).
- 27 марта Шевченковский районный суд Киева избрал бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более чем 14 млн гривен.
- 31 марта стало известно, что к убийству директора Atlantic Group Сергей Старицкий может быть причастна жена бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары – Марина Козерод.
- 10 апреля жене бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары Марине Козерод объявили о подозрении в деле об убийстве директора Atlantic Group Сергея Старицкого.