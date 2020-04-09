Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
“Я благодарен киевлянам, которые придерживаются ограничительных мер и не выходят в город без необходимости. Но, к сожалению, немало и таких, кто игнорирует правила. И таких правоохранители штрафуют. На сегодняшний день правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей”, – отметил Кличко.
Он уточнил, что 39 протоколов составили за пребывание в общественном месте без маски, 10 – за перемещение группой более 2 человек, 20 – за посещение парков и скверов, 6 – за посещение спортивных площадок. За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола.
Полиция (в том числе и по информации мониторингового центра КГГА) проверила 637 человек на соблюдение режима самоизоляции.
“Контроль будет. Правил должны придерживаться все. Потому что в данном случае – это вопрос здоровья и жизни каждого из вас”, – заявил Кличко.
(На видео – с 3:30)
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