Об этом сообщает британская служба BBC.
Уточняется, что ребенок стал самым юным носителем нового коронавируса.
При этом сообщается, что его мать была инфицирована и в данный момент врачи стараются установить, передается ли вирус внутриутробно.
Ребенок, у которого был диагностирован коронавирус, находится в стабильном состоянии. За ним наблюдают врачи.
По их мнению, коронавирус мог передаться от матери к ребенку внутриутробно, либо же в результате просто тесного контакта.
“Вполне возможно, что ребенок инфицировался, вдыхая капли вируса, которые исходили от кашля матери”, – рассказал эпидемиолог Стивен Морс.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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