В Китае новый атипичный коронавирус обнаружили у ребенка в возрасте 30 часов от рождения.

Об этом сообщает британская служба BBC.

Уточняется, что ребенок стал самым юным носителем нового коронавируса.

При этом сообщается, что его мать была инфицирована и в данный момент врачи стараются установить, передается ли вирус внутриутробно.

Ребенок, у которого был диагностирован коронавирус, находится в стабильном состоянии. За ним наблюдают врачи.

По их мнению, коронавирус мог передаться от матери к ребенку внутриутробно, либо же в результате просто тесного контакта.

“Вполне возможно, что ребенок инфицировался, вдыхая капли вируса, которые исходили от кашля матери”, – рассказал эпидемиолог Стивен Морс.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.