Жители Китая пользуются специальным мобильным приложением YiKuang, чтобы избегать мест, в которых распространяется коронавирус.

Об этом сообщает новостной ресурс Firstpost.

В этом приложении собрана информация о том, где происходили заражения коронавирусом, а также – в каких местах фиксируются массовые скопления людей, чтобы избегать их.

Для его создания были использованы различные программы и трекеры передвижений.

Компании QuantUrban и WeChat разработали платформу, которая использует информацию из официальных источников и отмечает на реальных картах места и целые зоны, непосредственно связанные с повышенным риском заражения новым коронавирусом (на основании официально подтвержденных случаев заражения).

При использовании геолокации, приложение предупреждает пользователей, что они находятся в местах, граничащих с теми, где распостранялся коронавирус.

Приложение называется YiKuang, то есть “Эпидемическая ситуация”. Оно географически охватывает южные города Шэньчжэнь и Гуанчжоу, а также девять других городов в провинции.

Создатели приложения отметили, что когда пользователь просматривает карты и старается не идти в те места, где фиксировались заражения, то психологически чувствует себя защищенным.

“Просмотр карты – это психологический комфорт. Вы не можете гарантировать, что не будет новых случаев, но вы можете избежать области, которая уже поражена”, – отметили они.

Волонтеры помогают обновлять карту, поскольку правительство ежедневно публикует обновленные данные.

Государственные средства массовой информации CCTV и People’s Daily одобрили разработку и использование такого приложения, поскольку помогает выбрать тип транспорта для путешествия и не только.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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