Об этом он сказал в эфире программы “Право на власть”.

“Крымское население обеспечено водой. Никаких проблем для крымского населения на сегодняшний день не существует. Там вода есть в достаточном количестве для того, чтобы население ею пользовалось. То, что там нет воды для промышленности — это уже другой вопрос. Позиция довольно простая, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина — там обязательно буду украинская вода”, — отметил Данилов.

“До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечено на 100%”, – добавил он.

На видео с 2 ч. 17 сек.