Об этом он сказал в эфире программы “Право на власть”.
“Крымское население обеспечено водой. Никаких проблем для крымского населения на сегодняшний день не существует. Там вода есть в достаточном количестве для того, чтобы население ею пользовалось. То, что там нет воды для промышленности — это уже другой вопрос. Позиция довольно простая, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина — там обязательно буду украинская вода”, — отметил Данилов.
“До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечено на 100%”, – добавил он.
На видео с 2 ч. 17 сек.
- Ранее сообщалось, что российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявляет, что население аннексированного Крыма остро нуждается в качественной питьевой воде.
- Шмыгаль сделал неоднозначное заявление о том, что Украина должна подавать воду в Крым “потому что там живут украинцы”.
- Потом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался от своих слов по поводу того, что на территорию незаконно аннексированного полуострова Крым стоит возобновить подачу воды.
- Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Шесть лет назад, 27 февраля 2014 года началась открытая фаза оккупации Крымского полуострова российскими войсками. 1 марта 2014 года Российская Федерация официально приняла решение о введении своих войск на территорию Украины. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.