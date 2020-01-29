В Министерстве иностранных дел Украины призвали украинцев по возможности отложить поездки в Китай.

Соответствующее заявление обнародовано на Facebook-странице МИД.

“В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендуют гражданам Украины временно воздержаться от поездок в провинции Хубэй и г. Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, на другие территории Китайской Народной Республики”, – подчеркивается в заявлении.

Украинцам, которые продолжают находиться в КНР, министерство советует: проявлять повышенную бдительность и осторожность; избегать посещения пораженных вирусом регионов страны; сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе friend.mfa.gov.ua.

В МИД уточнили, что частично или полностью карантинные мероприятия введены в 16 городах китайской провинции Хубэй (Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Эньши, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби).

Кроме того, подтверждены случаи инфицирования этим опасным вирусом на территории практически всех китайских провинций, городов центрального подчинения, специальных автономных районов Гонконг и Макао.

Гражданам Украины, которые планируют путешествие в Китай или сейчас находятся в стране, рекомендуется:

– при планировании путешествия в КНР или внутри страны учитывать риски, связанные с распространением вируса, проявлять повышенную бдительность и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в регионе посещения;

– употреблять только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

– избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное;

– не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

– тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;

– при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

В МИД также призвали украинцев отслеживать информацию на сайтах посольства Украины в КНР (https://china.mfa.gov.ua/ua) и министерства (https://mfa.gov.ua/ua; http: //old.mfa. gov.ua/ua), следовать рекомендациям и законным требованиям органов власти Китая.

“Поскольку распространение вируса наблюдается и в других странах мира, МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют путешествия за границу, отслеживать сообщения и следовать рекомендациям официальных органов стран, в которые планируются поездки”, – отмечается в заявлении.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться по номерам “горячих линий” в посольство Украины в КНР (+8613701230647), генеральное консульство Украины в Гуанчжоу (+8618520437737) и генеральное консульство Украины в Шанхае (+8613816318830).

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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