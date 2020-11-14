Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Как сообщалось ранее, исполком Львовского горсовета принял решение, согласно которому до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Именно этот перечень учреждений должен был прекратить работать на выходных по решению правительства.

Городской глава Львова Андрей Садовый заявлял, что это позволяет отказаться от внедрения “карантина выходного дня”.

“Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин” выходного дня “, у нас нет выходных. Люди имеют право на труд”, — отмечал Садовый.

Впоследствии глава МОЗ Максим Степанов, комментируя действия львовской власти, намекнул, что таким образом избежать необходимости ввести карантин не удастся.

Он отметил, что в постановлении речь идет не о “выходных днях”, а о конкретном промежуток времени — с полуночи субботы до полуночи понедельника.

“Я так понимаю, они еще субботу и воскресенье переименовали, как-то по-другому назвали. Потому что у нас в постановлении написано “с 00.00 субботы до 00.00 понедельника”. Так, чтобы уже до конца”, — сказал министр.

Тем временем мэрия Ивано-Франковская решила принять те же меры, что и власти Львова, и объявить субботы и воскресенья до конца месяца рабочими.