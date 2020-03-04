Об этом Щуриков сообщает на своей странице в Facebook.
“В наблюдательном совете Одесского припортового завода снова изменения. Фонд (госимущества – Ред.) убрал из наблюдательного совета ОПЗ “варягов” Войтенко и Рубана, которые пытались взять под контроль завод”, – написал он.
При этом Щуриков опубликовал фотографию приказа Фонда государственного имущества о замене членов наблюдательного совета ОПЗ Войтенко Владислава Сергеевича и Рубана Игоря Васильевича.
В приказе также говорится, что вместо Войтенко и Рубана в наблюдательный совет Одесского припортового завода вводятся начальник отдела организации работы наблюдательных советов Фонда госимущества Людмила Есипенко и внештатный советник главы Фонда госимущества Александр Васильченко.
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