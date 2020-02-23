В Пекине за шесть дней построили фабрику для производства медицинских масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на фоне вспышки коронавируса.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Фабрику построила компания China Construction First Group, установив рекорд по темпу строительства подобного производства.

Ожидается, что на заводе будут производить 250 000 масок в день.

Фабрику площадью 1070 квадратных метров, как правило должны строить месяц, заявил Сун Чао, менеджер проекта компании.

Ныне в Китае маски пользуются большим спросом у медицинских работников и обычных граждан.

По состоянию на 24:00 22 февраля Национальная комиссия здравоохранения Китая получила 76 936 сообщений о подтвержденных случаях заражения коронавирусом и 2442 смертельных случаях в 31 провинции на материковой части Китая.

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