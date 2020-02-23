Об этом сообщает агентство Xinhua.
Фабрику построила компания China Construction First Group, установив рекорд по темпу строительства подобного производства.
Ожидается, что на заводе будут производить 250 000 масок в день.
Фабрику площадью 1070 квадратных метров, как правило должны строить месяц, заявил Сун Чао, менеджер проекта компании.
Ныне в Китае маски пользуются большим спросом у медицинских работников и обычных граждан.
По состоянию на 24:00 22 февраля Национальная комиссия здравоохранения Китая получила 76 936 сообщений о подтвержденных случаях заражения коронавирусом и 2442 смертельных случаях в 31 провинции на материковой части Китая.
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