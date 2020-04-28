В Почаевской областной психоневрологической больнице Тернопольской области коронавирус обнаружили у двух работников и 26 пациентов.

Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины в Facebook.

По словам главного врача медучреждения Ларисы Василюк, у которой подтвердили заболевание, кроме нее заболел еще один врач, который сейчас находится в реанимации.

Также вирус лабораторно подтвердили у 26 пациентов отделения для мужчин. Четырех из них перевели в центральную городскую больницу Почаева, у остальных течение заболевания в настоящее время проходит в легкой форме.

Василюк сообщила, что в случае обострения, больных будут направлять в Кременецкую центральную районную и Почаевскую городскую больницы.

Также она добавила, что 25 апреля взять образцы для проведения тестов на коронавирус удалось лишь у 30 пациентов и медработников, поскольку не хватило пробирок для забора крови.

“Приобретение пробирок профинансировано, и после их получения больницей будут осуществлены исследования у остальных пациентов и работников. Результаты исследований ожидаются”, – сообщила главврач.

В Офисе омбудсмена отмечают, что в психоневрологической больнице на стационарном лечении сейчас находятся более 40 пациентов, нуждающихся в устройстве в учреждения социальной защиты населения. К тому же, часть из них являются жителями других областей и даже стран. У некоторых утрачены документы, удостоверяющие личность.

Поэтому в ведомстве обещают направить акт реагирования в адрес Тернопольской ОГА.

Ранее сообщалось, что власть Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будет просить центральную власть ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 – там уже около 80-ти случаев.

С 22 апреля власти района полностью запретила въезд и выезд жителей города Почаев из-за вспышки коронавируса в городке на 8000 человек. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.

Одним из возможных мест распространения коронавируса в городе считается Почаевская лавра. Несмотря на запрет властей, лавра не закрывалась на Вербное воскресенье и Пасху и принимала на службы сотни верующих.

Напомним, 19 апреля пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила об открытии двух уголовных производств за нарушение карантина на Пасху в Святогорской Свято-Успенской и Почаевской Свято-Успенской лаврах (оба монастыря принадлежат Московскому патриархату).

“Богослужения в храмах прошли с нарушениями карантинных ограничений: и в Святогорской Свято-Успенской лавре, и в Почаевской Свято-Успенской лавре по время службы находилось большое количество лиц, которые не придерживались социальной дистанции, при этом часть из них не использовала средства индивидуальной защиты”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что производства были открыты по статье уголовного кодекса “нарушение санитарных правил и норм по поводу предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений”, которая может повлечь за собой лишение свободы на срок до восьми лет.