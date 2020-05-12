В мобильном приложении "Дия" теперь доступен полный комплекc документов для водителей.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

“Представляем автогражданку в “Дии”. Теперь для водителей в “Дии” доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка”, — сообщили в Минцифры.

Так с сегодняшнего для автогражданку можно проверить с любого смартфона, где установлена последняя версия приложения — 1.7.2.

Также с помощью QR-кода на техпаспорте можно сверить документ с данными в реестре. Страховой полис будет доступен только владельцам авто.

Напомним, 16 декабря в Украине заработала бета-версия мобильного приложения “Дія”. Оно предоставляет возможность добавить цифровое водительское удостоверение, техпаспорт и страховку. В январе также появилась возможность онлайн-оплаты и проверки штрафов.

Позднее Кабинет Министров разрешил украинцам путешествовать внутри страны, используя водительское удостоверение, в том числе электронное, вместо паспорта.