Об этом сообщила представитель фракции “Голоса” Юлия Клименко, передает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, накануне главы депутатских групп и фракций решили, что законопроект об открытии рынка земли народные депутаты будут рассматривать по полной процедуре, согласно регламенту. Сначала комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики будет рассматривать поправки к законопроекту до 27 декабря включительно. После этого проект закона отдадут на изучение народным избранникам, для этого у них будет десять дней. И после этого документ может появиться в повестке дня Верховной Рады.

По словам представитель фракции “Голоса”, требование рассмотрения законопроекта по полной процедуре остается актуальным. Он может быть вынесен на голосование в феврале следующего года.

“Никто свои требования, чтобы мы шли по пунктам и рассматривали все правки не забрал. Я так понимаю, что на это у нас будет декабрь и январь, а сам закон на сессию будет вынесен в феврале”, — сказала Клименко.

Она также подчеркнула, что около 3,5 тысяч правок, направленных на рассмотрение комитетом, являются законодательным спамом. По словам Клименко, для того, чтобы регламентировать порядок рассмотрения правок, лидеры фракций согласовали соответствующий меморандум. На данный момент он еще не подписан, однако это может произойти уже сегодня вечером.

Напомним, заседание аграрного комитета, посвященное рассмотрению правок к законопроекту о введение рынка земли, прошло также в среду, 18 декабря. Во время заседания между членом фракции ОПЗЖ и нардепом от “Слуги народа” произошла потасовка.

Кроме того, на заседании аграрного комитета по поводу законопроекта о введении рынка земли народным депутатам раздали документы с пометками, какие правки надо поддержать. В связи с этим делегация народных депутатов, в которую входит часть представителей аграрного комитета, подготовила и подала в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление на Николая Сольского, главу комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Также депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Михаил Папиев подал заявление в Государственное бюро расследований из-за того, что его правки к законам о рынке земли не были учтены.