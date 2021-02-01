Служба безопасности Украины предполагает, что к заказному убийству "правой руки" Ивана Баканова — Андрея Наумова — могут быть причастны россияне.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как сообщалось ранее, 1 февраля состоялось совместное заседание комитетов Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и по вопросам правоохранительной деятельности в связи с резонансными событиями, связанными с сотрудниками СБУ.

Это заседание было закрытым. По информации пресс-службы СБУ, во время встречи с нардепами глава Службы Иван Баканов проинформировал о том, что у его бывшего заместителя Дмитрия Нескоромного, которого считают организатором преступления, могли быть связи со спецслужбами Российской Федерации.

“Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без российского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора”, — сказал Баканов.

В то же время Баканов повторил ранее озвученную версию относительно мотивов Нескоромного. Якобы причиной стало то, что Наумов препятствовал назначению определенных людей на должности в СБУ и это подтверждают записи разговоров фигурантов производства.