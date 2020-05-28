Об этом сообщил народный депутат от партии “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко.

“COVID-19 заболел еще один нардеп – Валерий Божик (“Слуга Народа”), – написал Гончаренко.

Божик – заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Он – нардеп-мажоритарщик из Черновицкой области, где зафиксировано наибольшее количество случаев инфицирования.

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