Заражение коронавирусом подтверждено у народного депутата от "Слуги народа" Валерия Божика.

Об этом сообщил народный депутат от партии “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко.

“COVID-19 заболел еще один нардеп – Валерий Божик (“Слуга Народа”), – написал Гончаренко.

Божик – заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Он – нардеп-мажоритарщик из Черновицкой области, где зафиксировано наибольшее количество случаев инфицирования.