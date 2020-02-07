Депутаты от фракции "Слуги народа" разрабатывают законопроект о СБУ, в котором намерены предусмотреть ответственность для сотрудников спецслужбы за неправомерные действия.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” председатель фракции Давид Арахамия.

“Мы сейчас как раз разрабатываем новый закон об СБУ. И я хотел бы, чтобы там были нормы, что если это (следственные действия, в том числе обыски — ред.) безосновательно — они (правоохранители — ред.) должны нести ответственность. Точно так же как налоговая уже несет ответственность, если она провела в бизнесе проверку и ничего не доказала, и таким образом нанесла ущерб компании и должна возместить. Здесь, я считаю, должна быть такая же. Чтобы бить по рукам недобросовестных сотрудников спецслужб, а таковые имеются, это не секрет”, — сказал Арахамия.

Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.