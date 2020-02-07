Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” председатель фракции Давид Арахамия.
“Мы сейчас как раз разрабатываем новый закон об СБУ. И я хотел бы, чтобы там были нормы, что если это (следственные действия, в том числе обыски — ред.) безосновательно — они (правоохранители — ред.) должны нести ответственность. Точно так же как налоговая уже несет ответственность, если она провела в бизнесе проверку и ничего не доказала, и таким образом нанесла ущерб компании и должна возместить. Здесь, я считаю, должна быть такая же. Чтобы бить по рукам недобросовестных сотрудников спецслужб, а таковые имеются, это не секрет”, — сказал Арахамия.
Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы Нацбанка Украины Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- После опубликования скандальных аудиозаписей Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.