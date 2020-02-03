Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Не вижу необходимости применять против него санкции внутри партии. Я думаю, что то моральное осуждение, в которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы на будущее… Надо исправлять саму причину. Сама причина – она ​​же не столько в Евгении, сколько в той ситуации с тарифами, платежами”, – заявил Корниенко.

Напомним, что ранее народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Евгений Брагарь в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество… Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.

Эти слова нардепа вызвали немалую критику в соцсетях и осуждение со стороны его же фракции.

Сама пенсионерка тогда заявила о своем разочаровании политикой действующей власти.