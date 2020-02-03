Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.
“Не вижу необходимости применять против него санкции внутри партии. Я думаю, что то моральное осуждение, в которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы на будущее… Надо исправлять саму причину. Сама причина – она же не столько в Евгении, сколько в той ситуации с тарифами, платежами”, – заявил Корниенко.
Напомним, что ранее народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Евгений Брагарь в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество… Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.
Эти слова нардепа вызвали немалую критику в соцсетях и осуждение со стороны его же фракции.
Сама пенсионерка тогда заявила о своем разочаровании политикой действующей власти.
- Депутат от фракции “Слуги народа” Евгений Брагарь, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги, заявил, что “он еще не научился отвечать на чувствительные вопросы”.
- Во фракции “Слуги народа” принесли извинения за высказывания своего нардепа Евгения Брагаря, предложившего пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг.
- Ранее Евгений Брагарь написал заявление в полицию на волонтерок, которых водитель высадил из автобуса из-за отказа смотреть российский сериал.