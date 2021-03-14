Об этом сообщается на сайте политсилы.

Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял киевскую областную организацию “Слуги народа”.

“Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии”, – говорится в заявлении партии.

Члены киевского областного отделения в ходе конференции приняли решение о назначении нового главы большинством голосов. Партийцы также обратились к главе партии с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам.

Большинством голосов новым главой киевской партийной ячейки стал Андрей Мотовиловец.

“Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении – право членов партии. Процедура переизбрания состоялась в соответствии с уставом партии, законодательства и без каких-либо нарушений”, – сказал глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

Стоит отметить, что на своей странице в Facebook Дубинский всячески говорил о “мошенниках, которые хотят провести конференцию киевской областной организации”.

“Никаких конференций киевская областная организация завтра (то есть 14 марта) не проводит. Ни один член киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к ее руководству с предложением о проведении конференции”, – отметил Дубинский.

Кроме того, Дубинский опубликовал заявление совета киевской областной организации политической партии “Слуга народа”, в котором отмечается, что “14 марта 2021 совет провел внеочередное заседание, на котором члены совета обсудили мошеннические и аферистичний схемы … с целью смены главы киевской областной организации, очередных провокаций против главы киевской областной организации”.

А в Instagram Дубинский написал, что “зеленый – был ошибкой”.

Как известно, 13 марта в Киеве состоялся XI съезд “Слуги народа”, на котором утвердили новую редакцию устава партии.

Стоит отметить, что нардеп Дубинский сейчас находится под санкциями США. Ранее его из-за этого исключили из фракции “слуг” в Верховной Раде. 2 февраля спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении нардепа Александра Дубинского из фракции “Слуги народа”.

Дубинский и американские санкции

11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другие.