Об этом сообщается на сайте политсилы.
Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял киевскую областную организацию “Слуги народа”.
“Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии”, – говорится в заявлении партии.
Члены киевского областного отделения в ходе конференции приняли решение о назначении нового главы большинством голосов. Партийцы также обратились к главе партии с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам.
Большинством голосов новым главой киевской партийной ячейки стал Андрей Мотовиловец.
“Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении – право членов партии. Процедура переизбрания состоялась в соответствии с уставом партии, законодательства и без каких-либо нарушений”, – сказал глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко.
Стоит отметить, что на своей странице в Facebook Дубинский всячески говорил о “мошенниках, которые хотят провести конференцию киевской областной организации”.
“Никаких конференций киевская областная организация завтра (то есть 14 марта) не проводит. Ни один член киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к ее руководству с предложением о проведении конференции”, – отметил Дубинский.
Кроме того, Дубинский опубликовал заявление совета киевской областной организации политической партии “Слуга народа”, в котором отмечается, что “14 марта 2021 совет провел внеочередное заседание, на котором члены совета обсудили мошеннические и аферистичний схемы … с целью смены главы киевской областной организации, очередных провокаций против главы киевской областной организации”.
А в Instagram Дубинский написал, что “зеленый – был ошибкой”.
Как известно, 13 марта в Киеве состоялся XI съезд “Слуги народа”, на котором утвердили новую редакцию устава партии.
Стоит отметить, что нардеп Дубинский сейчас находится под санкциями США. Ранее его из-за этого исключили из фракции “слуг” в Верховной Раде. 2 февраля спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении нардепа Александра Дубинского из фракции “Слуги народа”.
Дубинский и американские санкции
11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другие.
- #Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.
- Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.
- Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.
- Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.