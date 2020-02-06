Среди первых 10 случаев инфицирования китайским коронавирусом на лайнере в Японии украинцев нет.

Об этом сообщили в пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Подчеркивается, что в Украине на данный момент не зарегистрировано ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции.

Однако на борту круизного лайнера Diamond Princess, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса и который отправили на карантин, находятся 25 граждан Украины.

В ведомстве напомнили, что ранее власти Гонконга сообщили о случае заболевания у пассажира, находившиеся на борту лайнера с 20 января. 25 января после высадки пассажира в Гонконге доктора установили, что он имеет коронавирус.

Поэтому у 237 пассажиров и членов экипажа были отобраны образцы и проводится их исследование. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

По информации контактного лица ММСП Японии граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев нет. В то же время, пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого инфекцию не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на суде не менее 14 дней.

Тем временем, в минздраве Японии сообщили, что на круизном лайнере подтвердилось уже 20 случаев заражения коронавирусом.

“Положительные случаи были подтверждены у 20 из 102 человек”, – говорится в сообщении.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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