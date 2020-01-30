В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что по состоянию на 30 января в стране нет ни одного подтвержденного лабораторного случая заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 7783 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 170 из них летальные.

Кроме Китая, заболевание зафиксировано в 17 странах мира.

“В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано”, – подчеркнули в Минздраве.

Также в ведомстве сообщили, что сегодня, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) снова созывает Комитет по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здоровья для пересмотра оценки риска распространения нового коронавируса и рекомендации для реагирования.

Именно этот комитет имеет право рекомендовать странам закрыть авиасообщение с Китаем.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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