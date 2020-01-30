Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 7783 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 170 из них летальные.
Кроме Китая, заболевание зафиксировано в 17 странах мира.
“В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано”, – подчеркнули в Минздраве.
Также в ведомстве сообщили, что сегодня, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) снова созывает Комитет по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здоровья для пересмотра оценки риска распространения нового коронавируса и рекомендации для реагирования.
Именно этот комитет имеет право рекомендовать странам закрыть авиасообщение с Китаем.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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- Ранее посольство Украины в Китае рекомендовало украинцам по возможности покинуть КНР из-за распространения опасного коронавируса 2019-nCoV.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины. В их эвакуации пока нет необходимости.