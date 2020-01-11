Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В пятницу, 10 января, премьер-министр провел совещание с представителями регионов касательно по борьбе с теневыми рынками, в частности, с игральным бизнесом. Согласно полученной им информации, уже закрыты более 5300 нелегальных игорных заведений.
“Поручил главам ОГА и Нацполиции продолжить с ними борьбу, а именно: принять все меры для недопущения рекламы незаконного игорного бизнеса, усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн”, – заявил Гончарук.
Напомним, ранее Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился, чтобы все игорные заведения в стране не работали с 16:00 20 декабря.
- Правоохранители начали 250 уголовных производств по факту ведения игорного бизнеса.
- Кабинет Министров запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.
- 4 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук отчитался, что в период с 27 декабря по 3 января в стране удалось закрыть 15 нелегальных игорных заведений, но они уже пытались возобновить свою работу.