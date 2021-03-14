Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре в Украине может появиться первый автобан.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

По его словам, первый в стране автобан пройдет по маршруту Краковец-Броды-Ровно.

“За 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана. Мы намерены это исправить. На этой неделе Укравтодор подписал меморандум, который позволит Госагентству в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для реализации первого в Украине концессионного автобана. Речь идет о строительстве дороги Краковец – Броды-Ровно”, – написал Шмыгаль.

Он добавил, что Укравтодор в этом году также проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ о строительстве участка Северного обхода города Львов.

“Вместе с дорогой Краковец-Броды-Ровно они образуют современный транспортный коридор с Евросоюзом”, – отметил Шмыгаль.

Как известно, Владимир Зеленский в феврале 2020 года анонсировал с 1 марта старт проекта “большого строительства” дорог на территории Украины. Отмечалось, что в 2020 году нужно “обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения”, на что предусмотрено “более 85 миллиардов гривен”.

В пресс-службе Министерства финансов сообщили, что 35 млрд грн на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог взяли из Фонда борьбы с коронавирусом.

Стоит отметить, что бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказывал в интервью #Буквам, что новая власть преподносит как свои достижения дороги, построенные еще при пятом президенте Петре Порошенко. Он также допускал, что финансовые злоупотребления при строительстве дорог могут составлять 20-30%.