Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Украинцы выберут 24 областных совета (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской области), 119 районных советов, депутатов советов и глав 1438 объединенных территориальных общин (ОТО), а также мэров городов и глав сел и поселков.
В селах, поселках и маленьких городах выборы пройдут в один тур, а там, где проживает более 75 тысяч избирателей, через три недели состоится второй – за должность мэра посоревнуются два кандидата, которые наберут больше всего голосов в первом туре.
Кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, выборы не состоятся и в оккупированном Крыму.
После стандартного голосования, на выходе из избирательного участка украинцам предложат пять вопросов от президента Владимира Зеленского – 13 октября Зеленский неожиданно объявил о всенародном опросе.
Вопросы звучат так:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
Голосование начнется на избирательных участках в 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.
Выборы пройдут в соответствии с новым Избирательным кодексом, который начал действовать 1 января 2020 года.
- 8 августа на очередном заседании Центральной избирательной комиссии были назначены на 25 октября 2020 первые 1441 выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.