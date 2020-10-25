Сегодня, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы в областные, районные советы и объединенные территориальные общины.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Украинцы выберут 24 областных совета (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской области), 119 районных советов, депутатов советов и глав 1438 объединенных территориальных общин (ОТО), а также мэров городов и глав сел и поселков.

В селах, поселках и маленьких городах выборы пройдут в один тур, а там, где проживает более 75 тысяч избирателей, через три недели состоится второй – за должность мэра посоревнуются два кандидата, которые наберут больше всего голосов в первом туре.

Кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, выборы не состоятся и в оккупированном Крыму.

После стандартного голосования, на выходе из избирательного участка украинцам предложат пять вопросов от президента Владимира Зеленского – 13 октября Зеленский неожиданно объявил о всенародном опросе.

Вопросы звучат так:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Голосование начнется на избирательных участках в 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.

Выборы пройдут в соответствии с новым Избирательным кодексом, который начал действовать 1 января 2020 года.