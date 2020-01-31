Об этом сообщает CNN.
По словам главного врача Англии Криса Уитти, двое инфицированных коронавирусом являются членами одной семьи.
При этом никаких дальнейших подробностей о месте содержания или о личностях пациентов не приводится.
Главный врач Англии добавил, что Британия готовилась к появлению случаев коронавируса и примет надежные меры для борьбы с инфекцией.
Также он заявил, что страна продолжает сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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