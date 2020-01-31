В Великобритании заявили о подтверждении двух случаев китайского атипичного коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

По словам главного врача Англии Криса Уитти, двое инфицированных коронавирусом являются членами одной семьи.

При этом никаких дальнейших подробностей о месте содержания или о личностях пациентов не приводится.

Главный врач Англии добавил, что Британия готовилась к появлению случаев коронавируса и примет надежные меры для борьбы с инфекцией.

Также он заявил, что страна продолжает сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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