В связи с распространением коронавируса COVID-19 в Великобритании с пятницы будут закрыты почти все школы.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В среду, 18 марта, премьер-министр Великобритании заявил, что с 20 марта школы будут закрыты на неопределенный срок. Шотландия и Уэльс ранее заявляли, что школы будут закрыты с пятницы. Северная Ирландия приняла решение о закрытии школ с 23 марта. Детским садам и частным школам также было рекомендовано закрыться.

Накануне премьер-министр объявил, что властями будет предпринят ряд мер для определения случаев коронавируса в стране, поскольку медики прогнозируют, что Великобритания на грани “катастрофической эпидемии”. Закрытие школ стало одной из таких мер.

“Мы считаем, что теперь необходимо применить дополнительное давление, чтобы понизить эту восходящую кривую, закрыв школы”, — объяснил Джонсон.

Исключение составят учебные заведения, которые работаю с детьми с особыми потребностями, а также те, в которых обучаются дети медиков и ученых, задействованных в борьбе с COVID-19. Джонсон поблагодарил учителей и директоров школ, отметив, что они “станут важной частью борьбы” с коронавирусом.

BBC отметили, что школы заранее вели подготовку к возможному закрытию. Некоторые создавали пакеты с домашними заданиями или настраивали способы работы в Интернете.

Тем не менее, в связи с закрытием школ властями также принято решение отменить экзамены в этом году. Министр образования Гэвин Уильямсон заявил, что чиновники работают с экзаменационными комиссиями, “чтобы дети получали необходимую им квалификацию”.

Отметим, по состоянию на вечер 18 марта в Великобритании зафиксированы 2642 случая заражения COVID-19. 72 пациента погибли, еще 67 — выздоровели.

Ранее сообщалось, что количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек. За прошедшие сутки в Италии из-за коронавируса COVID-19 погибли почти 500 человек. Более тысячи пациентов выздоровели.