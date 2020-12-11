Фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических испытаний комбинации собственной вакцины от коронавируса с российским препаратом "Спутник V".

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

“Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины “Спутник V”, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет”, – говорится в заявлении компании.

Известно, что вакцины созданы по подобной технологии. В основе обеих вакцин лежит шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

Компания отметила, что целью совместных испытаний является проверка эффективности комбинации различных вакцин. Если результаты исследований будут положительными, это может стать “важным шагом в профилактике COVID-19 путем усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов”.

По данным издания BBC, клинические испытания будут проходить в РФ. Количество участников и дата начала пока неизвестны.