Об этом говорится в официальном заявлении компании.
“Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины “Спутник V”, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет”, – говорится в заявлении компании.
Известно, что вакцины созданы по подобной технологии. В основе обеих вакцин лежит шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.
Компания отметила, что целью совместных испытаний является проверка эффективности комбинации различных вакцин. Если результаты исследований будут положительными, это может стать “важным шагом в профилактике COVID-19 путем усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов”.
По данным издания BBC, клинические испытания будут проходить в РФ. Количество участников и дата начала пока неизвестны.
- Известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
- Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.