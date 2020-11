Видео этого момента канал CNN опубликовал в своих соцсетях.

Ведущий не смог сдержать бурю охвативших его эмоций.

Он отметил, что жизнь многих людей в стране, особенно представителей меньшинств, теперь станет проще.

Ведущий добавил, что победа Байдена является “защитой для многих людей, которые реально страдали” при президентстве Дональда Трампа.

“Мне жаль людей, которые проиграли, для них это плохой день. Но для многих это хороший день”, – добавил он.

Ведущий упомянул о гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских и провел параллель с другими жителями США.

“Я не могу дышать” – это был не только Джордж Флойд. Многие люди чувствовали, что не могут дышать. Каждый день вы просыпаетесь и получаете твиты, и вы идете в магазин и люди, которые боялись продемонстрировать свой расизм, становятся в отношении вас все более противными. И вы беспокоитесь о своих детях, и вы беспокоитесь о своей сестре, и может ли она просто пойти в Walmart и вернуться в свой автомобиль, чтобы никто ничего не сказал ей”, – подчеркнул Ван Джонс.

“It’s easier to be a parent this morning. It’s easier to be a dad. It’s easier to tell your kids character matters. It matters. Tell them the truth matters.”

Van Jones reacts after CNN projected Joe Biden as the winner of the presidential election. https://t.co/HO9WG1KPLh pic.twitter.com/b9ukiZnSzk

— CNN (@CNN) November 7, 2020