Венедиктова изменила аттестацию: прокуроры будут назначать прокуроров

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова изменила правила назначения на руководящие должности в органах прокуратуры. Теперь прокуроры сами смогут решать, кого назначать.

Об этом говорится в Приказе № 190 от 15 апреля 2020 года, который доступен на сайте Офиса Генерального прокурора.

Адвокат Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, что в частности, упомянутым приказом утверждено Положение о Комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры, согласно которому, комиссия создается в составе семи человек, из которых – не менее четырех прокуроров. Остальные члены комиссии будут составлять представители высших учебных заведений и научных учреждений или лица, делегированные международными неправительственными организациями и дипломатическими миссиями (с их согласия). При этом председателем комиссии может быть только прокурор.

В свою очередь, Генеральный прокурор получает право утверждать состав комиссии, определять ее председателя и секретаря, а также изменять состав комиссии, в том числе и по собственному усмотрению.

Юрист отметил, что при таких условиях формирование кворума и подавляющее большинство голосов в комиссии зависят только от работников прокуратуры, поскольку согласно утвержденного положения, решения принимаются простым большинством голосов, а члены комиссии не имеют права воздержаться от голосования.

Черный отметил, что такие нововведения в значительной степени отличаются от Порядка работы кадровых комиссий, утвержденного предшественником Ирины Венедиктовой – Русланом Рябошапкой. Так, ранее в комиссию входили только шесть членов, из которых не менее трех – лица, делегированные международными и неправительственными организациями, проектами международной технической помощи, дипломатическими миссиями.

Также предварительный порядок работы кадровых комиссий предусматривал, что их членами могут быть только лица, которые являются политически нейтральными, имеют безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также стаж работы в области права. В новом положении такие требования отсутствуют.