Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова считает пиаром повышенный интерес к уголовным производствам, в которых фигурирует бывший президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Об этом она сказала в интервью Шустеру.

Венедиктова, в частности, не смогла назвать количество производств, в которых фигурирует Порошенко.

“Не могу сказать конкретную цифру, потому что сейчас [постоянно] что-то происходит постановлениями судов … Они снова восстанавливают эти дела …” – сказала она.

Генпрокурор заявила, что сейчас подозрение Порошенко вручили только в уголовном производстве относительно возможных нарушений при назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

“Сейчас подозреваемый знакомится с материалами дела, посмотрим, когда мы передадим дело в суд, и суд поставит точку. В остальном, то есть фактовые производства, где конкретная фамилия даже не фигурирует. Поэтому мне кажется, что такое внимание к уголовным производствам – это определенный пиар определенным лицам”, – считает Венедиктова.