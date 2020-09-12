Об этом она сказала в интервью Шустеру.
Венедиктова, в частности, не смогла назвать количество производств, в которых фигурирует Порошенко.
“Не могу сказать конкретную цифру, потому что сейчас [постоянно] что-то происходит постановлениями судов … Они снова восстанавливают эти дела …” – сказала она.
Генпрокурор заявила, что сейчас подозрение Порошенко вручили только в уголовном производстве относительно возможных нарушений при назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
“Сейчас подозреваемый знакомится с материалами дела, посмотрим, когда мы передадим дело в суд, и суд поставит точку. В остальном, то есть фактовые производства, где конкретная фамилия даже не фигурирует. Поэтому мне кажется, что такое внимание к уголовным производствам – это определенный пиар определенным лицам”, – считает Венедиктова.
- 8 июля представитель стороны обвинения объявил о завершении досудебного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым. После этого Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения Порошенко.
- 8 июля руководитель следственной группы Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий сообщил, что на него оказывалось давление с целью открытия уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.
- По словам Олега Корецкого, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков сам признавал, что в деле против Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки нет состава преступления.
- Олег Корецкий рассказал, что у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой есть сто процентное влияние на “харьковскую команду” Государственного Бюро расследований – Александра Бабикова и Александра Соколова.