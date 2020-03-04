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Биография

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в Васильевке Запорожской области. Украинский IT-предприниматель и основатель digital-агентства.

Окончил факультет социологии и управления Запорожского национального университета.

С 21 мая Федоров занимал должность советника Зеленского (вне штата). Операционный директор в образовательном проекте для предпринимателей “Суперлюди”. Михаил Федоров был членом политической партии “5.10”.

Федоров оказался фигурантом журналистского расследования программы “Наші гроші” с Денисом Бигусом.

По данным журналистов, Федоров получал средства для поддержки Интернет-ресурсов команды от Сергея Шефира (сценариста и продюсера “95 квартала”, а ныне первого помощника Зеленского) не с официальных счетов избирательного фонда Зеленского, а наличными в офисе “Зе!Команды”. При этом бюджет на Интернет-рекламу только во втором туре составил почти $300 тыс.

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Михаил Федоров как-то заявил, что мечтает, чтобы украинцы перестали стоять в очередях за справками и могли получать их онлайн, например, справку о несудимости и о составе семьи. К слову, справку о составе семьи отменили еще в 2016 году, а справку о несудимости и так выдают онлайн.

Также Михаил Федоров анонсировал презентацию модели “Государство в смартфоне” для экспертных кругов и общественности в ближайшее время. В ответ на это бывший министр экономического развития Степан Кубив заявил, что так называемое государство в смартфоне функционирует в Украине уже три года.

Напомним, что в новом Кабинете Министров остаются вакантные должности руководителей министерств.