Відбулася зустріч радників «нормандської четвірки»: підсумки 

Про підсумки проінформували у пресслужбі делегації України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Зустріч відбувалася у форматі відеоконференції. В центрі обговорення — практичні кроки для дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

“Конкретні заходи, яки б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в підгрупі з безпеки ТКГ, відповідне засідання якої заплановане на завтра, 10.00”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час засідання прозвучала ініціатива провести наступну зустріч на лінії розмежування “з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах”.