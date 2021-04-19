Відбулася зустріч радників «нормандської четвірки»: підсумки 

Про підсумки проінформували у пресслужбі делегації України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.
Зустріч відбувалася у форматі відеоконференції. В центрі обговорення — практичні кроки для дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.
“Конкретні заходи, яки б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в підгрупі з безпеки ТКГ, відповідне засідання якої заплановане на завтра, 10.00”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час засідання прозвучала ініціатива провести наступну зустріч на лінії розмежування “з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах”.
“Нормандський формат”
Як відомо, рік тому, 9 грудня 2019 року, в Парижі відбулася перша за три роки зустріч лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Росія, Франція, Німеччина), присвячена питанню врегулювання конфлікту на Донбасі.
За підсумками зустрічі президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки.
До річниці саміту президент Володимир Зеленський заявив, що Росія блокує виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі.
20 січня 2021 року нова очільниця ОБСЄ, голова МЗС Швеції Анн Лінде, заявила, що Україна виконала усі умови для нової зустрічі лідерів у “нормандському форматі”, а Росія — ні.
В березні 2021 року Зеленський заявив, що готовий зустрітися з кожним лідером держав-учасниць “нормандського формату” окремо у разі, якщо не вдасться організувати спільну зустріч “нормандської четвірки”.
16 квітня лідери “норманської четвірки” (за виключенням президента РФ Володимира Путіна) провели перемовини у вигляді відеоконференції.
Перебуваючи у Франції з робочим візитом Зеленський заявив, що французький лідер Еммануель Макрон може допомогти реанімувати “нормандський формат”.
- За два дні Макрон на одному з американських телеканалів заявив про необхідність “визначити чіткі червоні лінії з Росією”, а також про готовність запровадження нових санкцій у разі “неприйнятної поведінки” Кремля. Про те, що вплинуло на різку зміну риторики французького лідера — в колонці Віталія Портникова.