Власти Японии решили расширить режим чрезвычайного положения, введенный из-за вспышки коронавируса, на всю территорию страны. При этом в качестве экономической поддержки жителям хотят раздать по 100 тысяч иен ($930).

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее японское правительство намеревалось поддержать только те домохозяйства, которые смогли бы подтвердить, что их доходы значительно сократились. Им хотели перечислить по 300 тысяч иен.

Однако при такой схеме подача документов, подтверждающих право на выплаты, создала бы условия для распространения коронавируса, а помощь распределялась бы значительно дольше.

В итоге правительство Японии решило выплатить по 100 тысяч иен всем без исключения. Премьер-министр страны Синдзо Абэ отметил, что процессы подачи заявок будут упрощены и доступны через Интернет, а также по почте. Таким образом, жители страны смогут быстрее получить средства.

На новую программу поддержки правительству придется выделить из бюджета более 14 триллионов иен (130 млрд долларов).

Как сообщает агентство Kyodo News, критики идеи о выдаче денежной помощи каждому жителю говорили, что в Японии с населением в 126 млн человек на ее реализацию могут уйти месяцы. В то же время министр финансов страны Таро Асо заверил, что ресурсы для выделения прямой денежной помощи будут готовы уже к маю.

Предполагается, что деньги будут выданы также иностранцам, проживающим в Японии.

Что касается режима чрезвычайного положения, то ранее он действовал только в Токио, Осаке и еще пяти префектурах Японии. Теперь же премьер Синдзо Абэ объявил о решении распространить режим ЧП на всю территорию страны (47 префектур). Такие меры предприняты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, информирует Kyodo.

Стоит отметить, что режим ЧП в Японии менее строгий, чем в других странах мира. Чрезвычайное положение дает право губернаторам в пострадавших от коронавируса регионах просить людей оставаться дома. Они также могут просить о приостановлении деятельности организаций и работы заведений, где скапливается много людей. Санкции за возможные нарушения не предусматриваются.

Общественный транспорт может продолжать работу.

В рамках чрезвычайного положения власти Японии смогут конфисковывать здания и земли на нужды борьбы с коронавирусом.

Таким образом, указанные меры частично ограничивают права и свободы граждан Японии, но в то же время не блокируют страну, как это происходит в других частях мира.

Согласно последним данным, коронавирусом в Японии заболели более 9200 человек. Скончались 190 человек.