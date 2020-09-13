Об этом она сказала в интервью программе “Светская жизнь” на телеканале “1 + 1”.
“Я сама, лично, познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим”, – сообщила Фокина, добавив, что на тот момент глава ОПГ как раз нуждался в кадрах для ТКГ.
По ее словам, она более 15 лет дружит с Ермаком, они часто видятся, а их отношения – “теплые”.
“У дедушки всегда были амбиции. Он – серый кардинал. Он всегда по ту сторону камеры, не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей, ну, с Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну” , – заявила певица.
- Ранее замглавы украинской делегации на переговорах в Минске, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию.
- Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что его нужно отозвать из ТКГ. К немедленному увольнению Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы призвала и “Европейская Солидарность”.Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина являются провокационными и спекулятивными.В Офисе президента выразили позицию, идентичную позиции Кравчука. Там заявили, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины.