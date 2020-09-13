Певица и модель Маша Фокина утверждает, что ее дед, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом она сказала в интервью программе “Светская жизнь” на телеканале “1 + 1”.

“Я сама, лично, познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим”, – сообщила Фокина, добавив, что на тот момент глава ОПГ как раз нуждался в кадрах для ТКГ.

По ее словам, она более 15 лет дружит с Ермаком, они часто видятся, а их отношения – “теплые”.

“У дедушки всегда были амбиции. Он – серый кардинал. Он всегда по ту сторону камеры, не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей, ну, с Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну” , – заявила певица.