Во Львовской области зафиксировали еще два случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

“Пациенты – мужчина, 50 лет и парень, 16 лет. По результатам теста, который получили – у больных положительные результаты. В обоих пациентов был контакт с человеком, у которого недавно подтвердился коронавирус”, – говорится в сообщении.

Пациенты находятся на самоизоляции.

Всего во Львовской области в пяти пациентов подтвердили COVID-19.