Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
“Пациенты – мужчина, 50 лет и парень, 16 лет. По результатам теста, который получили – у больных положительные результаты. В обоих пациентов был контакт с человеком, у которого недавно подтвердился коронавирус”, – говорится в сообщении.
Пациенты находятся на самоизоляции.
Всего во Львовской области в пяти пациентов подтвердили COVID-19.
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