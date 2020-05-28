Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Медик после выздоровления от коронавируса подчеркнул всю абсурдность ситуации, которая сложилась в учреждениях здравоохранения и с финансовой поддержкой медицинских работников из-за эпидемии коронавируса.
“Работаешь, объективно, голыми руками. Ты – врач, который практически живет на работе. И ты заболел COVID-19. Самоизоляция. Выздоровление. Далее в работу. В администрации больницы тебя убеждают, что ты заболел не на работе – абсурд. Сегодня вручили “благодарность” от Елены Зеленской – порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи гривен”, – написал Денисюк.
В комментарии изданию “Буг” он добавил, что такие благодарности получили все медики, переболевшие коронавирусом.
Напомним, в середине апреля правительство перевело деньги для выплаты надбавок врачам, которые лечат больных COVID-19. По состоянию на 11 мая Полтавская область была единственным регионом, где медикам, контактирующим с больными COVID-19, в полном объеме выплатили 300% надбавки.
7 мая Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам облгосадминистраций в регионах, где медики не получат надбавок в связи с эпидемией, увольнением и лишением зарплат.
- В Киеве медики устраивали акцию протеста из-за низкой заработной платы за апрель в условиях эпидемии коронавируса.
- Фельдшеры скорой помощи в городе Белая Церковь (Киевская область) также не получили обещанные доплаты в размере 300% от зарплат и заявляли о готовности массово писать заявления об увольнении.