Врач ортопед-травматолог Нововолынской центральной городской больницы в Волынской области Виталий Денисюк раскритиковал письмо с благодарностью от супруги Президента Украины Елены Зеленской.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Медик после выздоровления от коронавируса подчеркнул всю абсурдность ситуации, которая сложилась в учреждениях здравоохранения и с финансовой поддержкой медицинских работников из-за эпидемии коронавируса.

“Работаешь, объективно, голыми руками. Ты – врач, который практически живет на работе. И ты заболел COVID-19. Самоизоляция. Выздоровление. Далее в работу. В администрации больницы тебя убеждают, что ты заболел не на работе – абсурд. Сегодня вручили “благодарность” от Елены Зеленской – порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи гривен”, – написал Денисюк.

В комментарии изданию “Буг” он добавил, что такие благодарности получили все медики, переболевшие коронавирусом.

Напомним, в середине апреля правительство перевело деньги для выплаты надбавок врачам, которые лечат больных COVID-19. По состоянию на 11 мая Полтавская область была единственным регионом, где медикам, контактирующим с больными COVID-19, в полном объеме выплатили 300% надбавки.

7 мая Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам облгосадминистраций в регионах, где медики не получат надбавок в связи с эпидемией, увольнением и лишением зарплат.