На фоне вспышки коронавируса COVID-19 в Украине и растущего количества случаев инфицирования украинцам не стоит пренебрегать масочным режимом и правилами гигиены, так как это вопрос безопасности.

Об этом рассказал в интервью #Буквам врач, руководитель направления по медицинскому менеджменту в Lviv Business School Игорь Заставный.

Он подчеркнул, что в новых реалиях “нам надо научиться жить с этим”.

“Мы не можем находиться в перманентном карантине и все сидеть дома год или два. Что значит научиться с этим жить? Что в местах скопления людей стоит и дальше ходить в маске, и дальше надо не забывать о гигиене“, – заявил Заставный.

В качестве примера он привел ситуацию во Львовской области, где число заражений растет, но люди все равно пренебрегают мерами защиты.

“Сейчас на Львовщине фиксируют резкий рост заболеваемости. Я каждый день вижу в публичных местах реально большое количество людей без масок. Есть и такие, которые демонстративно снимают их, когда заходят в помещение… Не все еще понимают, что надо обеспечить безопасность себе и своей семье. Это крайне важно. Я вижу, как некоторые заходят в супермаркет, специально снимают маску, никак не реагируют на замечания, ведут себя крайне агрессивно”, – проинформировал медик.

В случае возникновения новых вспышек Заставный считает целесообразной “секторальную изоляцию”: например, если заражения зафиксированы на определенном предприятии, то нужно либо изолировать всех его сотрудников, либо часть из них (если работники разделены на группы).

“Сейчас, когда цифры по заболеваемости не падают, всем надо быть особенно бдительными. Человек должен и дальше придерживаться всех правил эпидемиологической безопасности, которые обсуждают с самого начала пандемии: носить маски, мыть руки и тому подобное. На уровне предприятия руководитель или ответственное лицо должны обеспечить максимальную защиту работников — разделение на группы, чтобы не заразились все остальные. Бизнес должен позаботиться о средствах защиты работников. Надо наладить работу предприятия так, чтобы уменьшить риск инфицирования. К примеру, изолировать старших работников, входящих в группу риска”, – объяснил он.

Заставный уточнил, что когда вспышка пойдет на убыль, появятся статистические данные: в частности, где именно человек заразился вирусом. На основе этих данных можно будет проводить “секторальные превентивные меры”.