За бывшего первого заместителя главы правления "ПриватБанка" Владимира Яценко внесли залог в размере более 52 млн грн.

Эту информацию #Буквам подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Как известно, накануне ВАКС отправил Яценко под арест на два месяца (до 22 апреля 2021 года) по подозрению в растрате в особо крупных размерах.

В качестве альтернативы был назначен залог в размере 52 млн 210 тысяч гривен. В пресс-службе ВАКС #Буквам подтвердили, что сегодня этот залог был внесен в полном объеме.

Средства внесло “общество” (ООО), однако название его в суде разглашать не могут.

В ВАКС не смогли уточнить, вышел ли уже Яценко из-под стражи, “поскольку его освобождением занимается орган, где он находится”.

Стоит отметить, что когда Яценко выйдет из-под стражи, он должен будет носить электронный браслет; не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, судьи, прокурора; воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение паспорта.

Как известно, правоохранители задержали Владимира Яценко 22 февраля при попытке выезда из Украины. Бывший топ-менеджер планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.

Самолет с Яценко на борту посадили в аэропорту “Борисполь” под Киевом.

Стороной обвинения действия Яценко квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о подозрении в растрате чужого имущества (136 млн грн) путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

В этом деле подозрения также объявлены бывшему главе правления “ПриватБанка” Александру Дубилету и Елене Бичихиной – бывшей руководительнице одного из подразделений банка, которая одновременно занимала должность первого заместителя главы правления в связанной страховой компании.

По данным следствия, в декабре 2016 года трое указанных должностных лиц банка, осознавая, что “ПриватБанк” в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, реализовали план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения – индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.

Решение о национализации “ПриватБанка” в связи с его неплатежеспособностью было принято украинскими властями в декабре 2016 года.

Причиной национализации стали действия прежних владельцев, выделявших значительные кредиты аффилированным лицам. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что до национализации “ПриватБанк” минимум в течение 10 лет был объектом масштабных махинаций, что привело к нанесению финансовому учреждению убытков на сумму минимум $5,5 млрд.