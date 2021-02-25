Эту информацию #Буквам подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
Как известно, накануне ВАКС отправил Яценко под арест на два месяца (до 22 апреля 2021 года) по подозрению в растрате в особо крупных размерах.
В качестве альтернативы был назначен залог в размере 52 млн 210 тысяч гривен.
В пресс-службе ВАКС #Буквам подтвердили, что сегодня этот залог был внесен в полном объеме.
Средства внесло “общество” (ООО), однако название его в суде разглашать не могут.
В ВАКС не смогли уточнить, вышел ли уже Яценко из-под стражи, “поскольку его освобождением занимается орган, где он находится”.
Стоит отметить, что когда Яценко выйдет из-под стражи, он должен будет носить электронный браслет; не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, судьи, прокурора; воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение паспорта.
Как известно, правоохранители задержали Владимира Яценко 22 февраля при попытке выезда из Украины. Бывший топ-менеджер планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.
Самолет с Яценко на борту посадили в аэропорту “Борисполь” под Киевом.
Стороной обвинения действия Яценко квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о подозрении в растрате чужого имущества (136 млн грн) путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
В этом деле подозрения также объявлены бывшему главе правления “ПриватБанка” Александру Дубилету и Елене Бичихиной – бывшей руководительнице одного из подразделений банка, которая одновременно занимала должность первого заместителя главы правления в связанной страховой компании.
По данным следствия, в декабре 2016 года трое указанных должностных лиц банка, осознавая, что “ПриватБанк” в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, реализовали план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения – индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.
Решение о национализации “ПриватБанка” в связи с его неплатежеспособностью было принято украинскими властями в декабре 2016 года.
Причиной национализации стали действия прежних владельцев, выделявших значительные кредиты аффилированным лицам. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что до национализации “ПриватБанк” минимум в течение 10 лет был объектом масштабных махинаций, что привело к нанесению финансовому учреждению убытков на сумму минимум $5,5 млрд.
- Ранее сообщалось, что в деле “ПриватБанка” подписали подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам. Кроме того, для подтверждения ущерба государству назначена экспертиза.
- Появилась информация, что к попытке побега в Австрию бывшего первого заместителя главы правления “ПриватБанка” Владимира Яценко может быть причастен бывший владелец банка, олигарх Игорь Коломойский.