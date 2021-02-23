Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Речь идет о подозрении в растрате чужого имущества (136 млн грн) путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).

В частности, сообщено о подозрении бывшему первому заместителю главы правления “ПриватБанка” Владимиру Яценко, который накануне пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Благодаря усилиям правоохранителей самолет совершил посадку в аэропорту “Борисполь”, где бывший том-менеджер был задержан.

Кроме того, сообщено о подозрении бывшему главе правления банка. Фамилию в Офисе генпрокурора не озвучивают. Как известно, главой правления “ПриватБанка” до национализации был Александр Дубилет (с 1997 по 2016 годы). Его сын Дмитрий Дубилет в 2019 году занимал должность министра Кабмина.

Также о подозрении сообщено начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя главы правления связанного с банком юридического лица.

Как информирует агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Елене Бичихиной, которая указана первым заместителем главы правления СК “Ингосстрах” (Днепр). По данным агентства, подозрение вручено Яценко лично, а Дубилету и Бичихиной – по почте.

“Следствием установлено, что в декабре 2016 года трое бывших высокопоставленных лиц банка, осознавая, что “ПриватБанк”, с учетом позиции владельцев его существенного участия, в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 года они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения – индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительным соглашениям к ним не предусматривалась”, – рассказали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований закона Украины “О банках и банковской деятельности”.

Отмечается, что для прикрытия растраты денежных средств “ПриватБанка” трое бывший топ-менеджеров “решили придать этим банковским операциям вида законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное “задним числом”, и решение кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица “.

“Таким образом, подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен”, – отметили в Офисе генпрокурора.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Специализированной антикоррупционной прокуратурой, досудебное расследование – детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как известно, НАБУ расследует дело о выводе многомиллиардных средств из “ПриватБанка” до его национализации. В частности, банком были заключены кредитные договоры с признаками фиктивности, и различным фирмам было перечислено десятки млрд гривен, ранее полученных от государства при реструктуризации.

В прошлом году Артем Сытник отмечал, что в уголовном производстве в отношении “ПриватБанка” и его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова могут начать объявлять подозрения.

В декабре прошлого года генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в нескольких производствах в отношении группы “Приват”.

Решение о национализации “ПриватБанка” в связи с его неплатежеспособностью было принято украинскими властями в декабре 2016 года.

Причиной национализации стали действия прежних владельцев, выделявших значительные кредиты аффилированным лицам. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что до национализации “ПриватБанк” минимум в течение 10 лет был объектом масштабных махинаций, что привело к нанесению финансовому учреждению убытков на сумму минимум $5,5 млрд.