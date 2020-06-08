Письма он опубликовал в Instagram.

Так, Джефф Безос показал письмо от человека по имени Дэйв. В нем содержатся расистские высказывания и ненормативная лексика.

“Вы идеальный придурок. Вы, очевидно, не идиот, иначе у вас не было бы финансового успеха, которого вы достигли. Я делал заказ на сайте вашей компании и увидел ваше заявление о поддержке Black Lives Matter. Пообещав поддержку кучке никчемных ниг**ров, вы разрушите свою компанию. Белая Америка уже сыта по горло этим ниг**рским дерьмом. Я отменил свой заказ и точно знаю, что я не буду единственным. Придерживайтесь и дальше своей позиции, а мы будем наблюдать за вашей прибылью и смеяться над этим. Мои бизнес-дела с вами закончены. Пошел ты на х*й, кусок дерьма”, – написал в письме Дэйв.

В ответ на такое письмо Джефф Безос сказал, что он будет только рад лишиться такого покупателя, как Дэйв.

“После моего последнего поста в моем почтовом ящике было несколько отвратительных, но не удивительных ответов. Такого рода ненависть нельзя прятать в тени. Важно выставить это на всеобщее обозрение. Это только один из примеров проблемы”, – сказал Безос.

Еще одна клиентка Amazon написала Безосу, что ей не нравится видеть на сайте надпись Black Lives Matter.

“Довольно тревожно зайти на веб-сайт Amazon и увидеть надпись Black Lives Matter, если вы предоставляете услуги миллионам людей, включая меня и всю мою семью, для наших деловых нужд и личных покупок. Я за то, чтобы все высказывали свое мнение и отстаивали свои интересы. Но то, что ваша компания повесила на веб-сайте, очень оскорбительно для меня, и я уверена, что вы будете это слышать и от других – все жизни имеют значение. Где бы была ваша компания сегодня, если бы не эти жизни делали заказы на вашем сайте?” – написала клиентка по имени Мейси.

Ей Безос ответил, что она не так поняла значение фразы Black Lives Matter.

“Нет, Мейси, я не согласен с вами, что только черные жизни имеют значение. Black Lives Matter не означает, что другие жизни не имеют значения. Движение Black Lives Matter заявляет о расизме и непропорциональном риске, с которым черные люди сталкиваются в нашей системе правоохранительных органов и правосудия. У меня есть 20-летний сын. Я не волнуюсь, что его могут забить до смерти, если однажды его задержат. А вот темнокожие родители не могут сказать то же самое”.

Глава Amazon подчеркнул, что его поддержка движения Black Lives Matter не изменится.

Это далеко не первый случай, когда Безос опубликовал скриншоты писем клиентов, которые недовольны, что на первой странице Amazon появился баннер Black Lives Matter.

Ранее сообщалось, что компания Amazon пожертвует 10 миллионов долларов организациям, поддерживающим справедливость и равенство.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.