Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с лидером Ирана Хасаном Рухани по поводу привлечения к ответственности виновных в крушении самолета МАУ.

О деталях переговоров глава государства проинформировал в своем видеообращении к украинцам.

По словам Зеленского, достигнута договоренность о начале совместной работы по расшифровке двух “черных ящиков” лайнера, а также о полном взаимодействии, в том числе по вопросу компенсации.

“Мы договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев – “черных ящиков”. Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится”, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что президент Ирана должен отдать приказ максимально быстро (совместно с украинскими экспертами) закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину.

“Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников, в том числе бортпроводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории”, – заявил Зеленский.

“Офис Генерального прокурора открыл дело по факту убийства граждан Украины. Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран”, – добавил он.

Отдельно президент отметил помощь и поддержку международных партнеров Украины, мирового сообщество, благодаря которой Иран был вынужден признать вину в крушении самолета.

“За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций – от имени украинского народа”, – отметил Зеленский.

Кроме того, он упомянул и о профессионализме украинских экспертов, которые работают в Иране на месте крушения и предварительные выводы которых “не позволили скрыть правду”. По словам главы государства, сейчас они пытаются реконструировать самолет.