О деталях переговоров глава государства проинформировал в своем видеообращении к украинцам.
По словам Зеленского, достигнута договоренность о начале совместной работы по расшифровке двух “черных ящиков” лайнера, а также о полном взаимодействии, в том числе по вопросу компенсации.
“Мы договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев – “черных ящиков”. Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится”, – подчеркнул Зеленский.
Он уточнил, что президент Ирана должен отдать приказ максимально быстро (совместно с украинскими экспертами) закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину.
“Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников, в том числе бортпроводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории”, – заявил Зеленский.
“Офис Генерального прокурора открыл дело по факту убийства граждан Украины. Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран”, – добавил он.
Отдельно президент отметил помощь и поддержку международных партнеров Украины, мирового сообщество, благодаря которой Иран был вынужден признать вину в крушении самолета.
“За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций – от имени украинского народа”, – отметил Зеленский.
Кроме того, он упомянул и о профессионализме украинских экспертов, которые работают в Иране на месте крушения и предварительные выводы которых “не позволили скрыть правду”. По словам главы государства, сейчас они пытаются реконструировать самолет.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Сегодня около семи утра министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.
- После этого президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.